شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت نانسى عجرم عن أمنياتها لوطنها لبنان فى العام 2020؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطربة اللبنانية نانسى عجرم، عن أمنياتها لوطنها لبنان فى العام الجديد 2020، بعد الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة التى يمر بها لبنان خلال الآونة الحالية، وقالت نانسى عن العام 2019، "كانت كلها نجاح وحفلات على الصعيد الفنى.. وعلى الصعيد الشخصى نحنا كمواطنين أكيد نحنا مش مبسوطين بلبنان بالوضع اللى عم بنعيشه هلا.. فإن شاء الله بتتحسن الأمور.. إن شاء الله 2020 تكون أحلى سنة".

جاءت تصريحات المطربة اللبنانية نانسى عجرم، فى لقاء مع تليفزيون "هى" الإماراتى، وذلك بعد ساعات قليلة، من كشفها عن أمنياتها فى العام الجديد، عبر حسابها على تويتر، حيث كتبت نانسى: "أمنياتى كتيرة السنة بهالعيد من قلبى بتمنى الفرحة تسكن كل بيت ويزول الحزن من كل القلوب الله يشفى كل مريض ويكون حد كل شخص وحيد ويعطى القوة لكل شخص قسيت عليه الحياة كل حدا منا قادر يسعد شخص ولو حتى بكلمة ما يتأخر لحظة، المحبة فرح وأمل ونحنا كلنا بحاجة لأمل ببكره أحل ميلاد مجيد".

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ويشار إلى أنه دائمًا ما تبهر النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها من خلال مشاركتها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة بصور من حياتها والتى تخطف قلوب عشقها، حيث ظهرت فى صورة مع بابا نويل احتفالا بأعياد الميلاد، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها، وعقلت "عيد ميلاد مجيد للجميع".

وفى سياق آخر، تتعاون نانسى مع محمد رفاعى فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من توزيع هادى شرارة وألحان وليد سعد ويقدمها رفاعى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل طابع الرومانسية.



نانسى عجرم

وتستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائى ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى جزيرة المارية بأبوظبى، بمشاركة النجم تامر حسنى، وفى آخر حفلاتها، سبق وأن شاركت النجمة اللبنانية جمهورها، بصور جديدة من حفلتها ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، والتى لقت نجاحا جماهيرا كبيرا، وكانت قد أحيت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، ومحمود العسيلى، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك على إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، فى القاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما وسط حفاوة كبيرة من جمهورها.