شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ضيف شرف مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم الأردنى إياد نصار لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، حيث صور عددا من مشاهده كضيف شرف خلال أحداث المسلسل التى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، ليكون بذلك ثاني ضيوف شرف المسلسل بعد اسر ياسين.

وفى سياق متصل انتهى أمير كرارة من تصوير أسبوعين حتى الآن من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل – بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص، ثم ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

وشارك إياد نصار فى عضوية لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للجامعات والمعاهد برائسة الدكتور أرشف زكى، بمشاركة كل من المخرج محمد سامى والفنانة لقاء الخميسى، وهى الدورة التى حملت اسم المخرج جلال الشرقاوى.

وعرض لإياد نصار مؤخرا مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من إنتاج شركة سينرجى، ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وشارك فى بطولته انجى المقدم، مى سليم، ادوارد، عزوز عادل، منه جلال، أمانى كمال، وعدد أخر من الفنانين، إخراج مرقس عادل، وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، ولفت المسلسل الأنظار منذ الحلقة الأولي بـ ظهور 5 أبواب مغلقه وخلفها 5 نساء وهم داليا مصطفى ومى سليم، وانجى المقدم، وأمانى كمال، ومنة جلال، حيث تحوم الشكوك حول تورط احداهن فى قتل رياض، فيما بدأ ادوارد بالتحقيق معهن للكشف عن القاتل، ليتم استرجاع بعض الأحداث فى فترة فترة الخمسينيات على طريقة الفلاش باك.