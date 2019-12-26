شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى بعد أول عرض لـ"علاء الدين": "الحمد لله هنام بعد 3 شهور من غير نوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته الكبيرة بنجاح أول ليلة للمسرحية الكوميدية الاستعراضية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، التى انطلق أولى عروضها أمس الأربعاء، على مسرح الأميرة نورا، فى المملكة العربية السعودية، ونشر مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مجموعة صور من العرض، مصحوبا بتعليق :"الحمد لله والشكر لله عندي كلام كتير هقوله في المشروع ده .. وناس كتير هشكرها كتيير في المشروع ده ..بس هشكر ربنا ونام دلوقتي علشان بقالي تلات شهور منمتش".





علاء الدين

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وتشارك مسرحية علاء الدين، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، حيث سيتم عرضها على مسرح جامعة الأميرة نورا حتي يوم 28 ديسمبر الحالي، وهى من إخراج مجدى الهوارى و بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجنى)، و هشام إسماعيل(الوزير جعفر) و سامى مغاورى (السلطان) ، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).





وقال النجم أحمد عز خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمسرحية، إن الفن والفنانين المصريين والعرب قادرون على تقديم أعمال لا تقل في جودتها ومستواها عما يقدمه "الخواجات" في الخارج بل وتتفوق عليها أيضًا، مؤكدًا، نحن كفنانين وصناعة لسنا أقل مما يقدم في الخارج و"علاء الدين" ليست مسرحية أحمد عز هي مسرحية كل صناعها.





وأضاف عز: "نشكركم جدًا على الحضور والشكر واجب على الاستقبال والحفاوة وهي ليست جديدة وأعدكم أنا وزملائي بتقديم شيء مختلف لم يقدم علي مسرح عربي من قبل ولأول مرة بالرياض".





وتابع: "عندما عرض على المشروع كنت أبعد ما يكون عن التفكير في تنفيذ المسرح، وعندما اقترح علي الفكرة ذهبت لمشاهدة العرض في لندن وكان طموحي أن نقدمه أفضل من الأجانب ومجدي الهواري وعدني بأن يحقق ذلك وبالفعل ستشاهدون ذلك، وكنت أجهل ما يكون قبل البروفات والكل ساعدني، وإذا نجح هذا العرض سيكون بسبب جهد مجدي الهواري وباقي زملائي".