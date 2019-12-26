شكرا لقرائتكم خبر عن بشجرة كريسماس ولبس بابا نويل.. خالد سليم يحتفل مع زوجته وبناته برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أجواء أسرية عائلية مبهجة، احتفل النجم خالد سليم وأسرته بـ "الكريسماس"، بشكل مختلف ومميز، بعيدا عن الحفلات الصاخبة، والسهر خارج المنزل، حيث اختار سليم أن يقضى هذا اليوم، ويحتفل به مع زوجته سيدة المجتمع خيرية على، وبناته خديجة وكنزى.

الشائع لدى الفنانين ونجوم المجتمع في احتفالات أعياد الكريسماس هو الخروج والسهر وارتداء أزياء معينة تشبه ملابس "بابا نويل"، ولكن النجم خالد سليم، اختار أن يكون احتفال هذا العام بالكريسماس يختلف عن أي احتفال آخر، وذلك من خلال "البيجاما".



احتفالات خالد سليم بالكريسماس

خالد نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء احتفاله مع أسرته بـ "الكريسماس"، حيث ارتدى خالد سليم "البيجاما"، فيما ارتدت زوجته سيدة المجتمع خيرية على ملابس "بابا نويل"، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على بناتهما كنزى وخديجة.



جانب من احتفالات خالد سليم

المميز أيض في احتفال خالد سليم وأسرته "الأسرى"، هو حرصه على أن تكون أجواء الكريسماس حاضرة، ليست فقط في الملابس التي ارتدوها، ولكن أيضا من خلال شجرة "الكريسماس"، والاكسسوارات المتعلقة بهذا اليوم، والتي ملأت أرجاء المنزل، حيث ظهرت فى احدى الصور كل من خديجة وكنزى، وهم ينسقون الشجرة، وفى صورة أخرى يقبلان والدهما.



خالد سليم وزوجته وبناتهما

خالد سليم حرص على توثيق هذه اللحظات السعيدة، ومشاركة جمهوره بها، وهو الأمر الذى اعتاد عليه سليم، حيث لا يظهر في المناسبات العامة والحفلات والتكريمات، إلا ومعه زوجته، وقد لاقت جلسة التصوير استحسانا من الجمهور ومتابعى النجم خالد سليم.

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خالد سليم واسرته

يذكر أن خالد سليم قد تم تكريمه قبل عدة أيام من الهيئة الوطنية للإعلام، حيث أحيا الحفل بمجموعة من أشهر أغنياته، ثم نال تكريما من الهيئة عقب احياءه الحفل.



خالد سليم وبناته

اخر أعمال خالد سليم كان مسلسل "بلا دليل"، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وشارك في بطولته النجمة درة من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي