صورة- ياسر جلال يقابل "الفتوة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ فريق عمل مسلسل "الفتوة"، تصوير المشاهد الأولى للمسلسل اليوم الخميس.

المسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، وتدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة بمنطقة الجمالية، وصراع بين الخير والشر بين أبطال العمل.

والمسلسل بطولة ياسر جلال، أحمد السعدني، رياض الخولي، مي عمر، محمود حافظ، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

