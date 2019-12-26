بالمستندات| الشرنوبي يتقدم لنقابة الموسيقيين بتظلم جديد‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقدم الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الفنان محمد الشرنوبي" بتظلم إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مطالبًا فيه بالنظر في إلغاء قرار الإيقاف الصادر ضد الشرنوبي في 30 أكتوبر الماضي، موضحًا أن النزاع بين موكله والمنتجة سارة الطباخ، نزاع مالي يتعلق بفسخ عقد إدارة أعمال في شركة يعد الفنان شريكًا بها.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "التمسنا رفع الحظر عن الفنان، عن قناعه بأن النقابة هي الخصم الشريف الذي يقف على الحياد بين المنتج والفنان".

واستكمل: "النزاع مطروح أمام القضاء، ومع تقديم محامي المنتجة سارة الطباخ -في الجلسة التي عقدت مؤخرًا أمام محكمة القاهرة الاقتصادية-، لدعوى فرعية يطالب فيها بالتعويض، أصبح من الواضح أن النزاع مالي".

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وقال لطفي بالمذكرة التي أرسلها إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، إن العلاقة بين الفنان محمد الشرنوبي، والشركة الشاكية "إيرث برودكشن"، علاقة شراكة بالأساس، وإدارة أعمال معهودة للشركة بموجب تعاقد مؤرخ 1/9/2017.

وتابع، أقام الفنان دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بهدف المحاسبة، إذ امتنعت الشركة عن محاسبته منذ عام مضى، وتوقفت عن إدارة أعماله في نفس التوقيت، وقد عدل الفنان طلباته من دعوى محاسبة إلى "فسخ"، بعد قيام المنتجة بحجب كل أغاني ألبومه "الفصول الأربعة" من على موقع يوتيوب نكاية في الفنان، وهذا الحذف ثابت بإنذار قضائي".

ومن ناحية أخرى من المقرر أن تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 16 ينااير المقبل، الدعوى التي تقدمت بها المنتجة سارة الطباخ يوم الخميس 12 ديسمبر، وتطالب فيها بتعويضها عن فسخ المطرب الشاب للتعاقد من طرف واحد، وقدم محاميها الطلب خلال الجلسة التي عقدت لنظر دعوى المحاسبة، التي تقدم بها الشرنوبي عبر محاميه.

وينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلم "بنات ثانوي"، المقرر طرحه في السينمات يوم 7 يناير، كما شارك الفنانة جنات تسجيل تتر مسلسل "بخط الإيد".