بالصور.. أحمد عز يخوض أولى تجاربه المسرحية في "علاء الدين" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته بالوقوف على خشبة المسرح لأول مرة، إذ قدم ليلة أمس العرض الأول لمسرحيته الجديدة "علاء الدين"، على مسرح الأميرة نورة، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقال "عز" في ختام العرض الأول للمسرحية، مساء أمس: "هذه ليلتي الأولى على المسرح وهذا بالنسبة لي حدث كبير، أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين".

وتابع: "أشكركم جدا على الاستقبال والحضور ووجودي معكم اليوم، وأتمنى أن نكون قدمنا شيئا جيدا أسعدكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوى لولا المجموعة التي عملت معها، وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري".

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بينما عبر المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على فرصة التقاء الجمهور السعودي لأكثر من مرة.

كما وجه "الهواري" شكره وتقديره لكافة العاملين بالمسرحية وعلي رأسهم الممثلون، والفريق الكبير من مبدعي كايرو شو في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا؛ لكي يخرج العرض بهذا المستوى، موضحًا أنه جارٍ العمل على تطوير كافة التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض.

وشهد العرض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة وعلى رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد، على البساط السحري في كافة أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، ومن بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.