بالصور- غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها مع نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: شاركت المذيعة إنجي علي جمهورها مجموعة من صور الاحتفال بعيد ميلاد النجمة غادة عادل عبر حسابها الرسمي على انستجرام وظهر في الصور عدد من نجوم الفن من بينهم كندة علوش وأحمد داود وأحمد رزق والسيناريست تامر حبيب وتشارك غادة عادل الفنان الشاب علي ربيع بطولة فيلم "الخطة العامية" من إخراج معتز التوني.

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