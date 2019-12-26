خالد سليم يحتفل بالكريسماس بصحبة عائلته.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفل الفنان خالد سليم، بأعياد الميلاد المجيدة، ونشر صورة تجمعه بزوجته خيرية هشام، وابنتيه "خديجة" و"كنزي"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت العائلة وهم يزينون المنزل بأجواء الكريسماس، وعلق: "لا شيء يضاهي الاحتفال بعيد الميلاد مع العائلة". يذكر أن خالد سليم شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "بلا دليل"، وهو من بطولة درة، جمال عبدالناصر، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

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