أكرم حسني في كواليس "عطل فني": "هشام الوحيد اللي باصص قدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يستعد الفنان أكرم حسني، والثنائي شيكو وهشام ماجد، للسفر للمملكة العربية السعودية لعرض مسرحيتهم الجديدة "عطل فني"، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونشر "حسني" صورة من الاستوديو أثناء تسجيل أغاني المسرحية، وعلق: "أنا وشيكو مش شايفين مستقبلنا، هشام الوحيد اللي باصص لقدام، من تسجيل أغاني مسرحية عطل فني".
المسرحية تعرض بدءا من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، بالعاصمة السعودية الرياض.
"عطل فني" بطولة شكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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