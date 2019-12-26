تراند اليوم : "وبالوالدين إحسانًا".. صورة مؤثرة لفنان شهير مع والده المصاب بالشلل



نشرت زوجة فنان شهير صورة مؤثرة له، مع والده الذي يجلس على كرسي متحرك، ما أحدثت موجة تعاطف وإشادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت زوجة الفنان والمطرب الشهير رامي عياش، صورة لزوجها الفنان وهو يجلس تحت قدم والده ويقوم بغسلها بالماء أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

وفاجأت المصممة داليدا عياش صورة لزوجها رامي عياش وهو يغسل رجليّ والده، وعلّقت قائلة :"حبيبي انت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جداً متلي متل اي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها. بس رح اسمح لنفسي فرجيك انت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يا زينة الرجال.. بحبك".

وجاء نشر "داليدا" لهذه الصورة ردًا على نشر "عياش" صورة لها بمناسبة عيد ميلادها وهي تحضّر طبق الكوسا في المطبخ، فجاء ردّها بصورةٍ مؤثرة جديدة تظهر حقيقة رامي عياش وإنسانيته.

وحازت الصورة على إعجاب وتأثر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرين بقوله تعالى "وبالوالدين إحسانًا"، مشيرين إلى أن هذه الصورة درس في الإنسانية وخدمة الوالدين مهما علا شأن الأبناء فلابد من جلوسهم تحت أقدام والديهم.





