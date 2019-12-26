محمود عبدالمغنى: "أرحب بأدوار ضيف الشرف"

وأوضح عبدالمغنى، فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه يظهر كضيف شرف فى فيلم صاحب المقام مع الفنانة يسرا، مشيرا إلى الانتهاء من تصوير مشاهده التى جمعته بالفنانة أنجى المقدم،مؤكدا حرصه على التنوع والتجدد من عمل لآخر والتوازن بين السينما والدراما واختيار الأدوار التى شعر أنها ستضيف إليه كممثل، لافتا إلى أن هناك العديد من الشخصيات التى يتمنى أن تتاح له فرصة تقديمها.

وأشار إلى أنه يختار أدواره وفق السيناريو والشخصية التى تقدم ما هو مفيد للجمهور وتحمل رسالة وهدف، لافتا إلى أن النجومية لا تعنيه بقدر ما يهمه تقديم كل ما يحبه جمهوره وأن يظل هناك احترام متبادل بينهما.

وأكد أن المتعة فى التجديد والممثل الجيد لا بد وألا يحصر نفسه فى قالب معين، مشيرا إلى أنه يحب التنوع ويسعى دائماً لتقديم الجديد حتى لا يمل الجمهور فليس مفيدا أن يكرر الممثل نفسه.