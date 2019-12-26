تراند اليوم : ضبط مخدرات وأسلحة ومتفجرات على متن طائرة مطرب شهير

ضبط عملاء فيدراليون بالولايات المتحدة أسلحة وعقاقير مخدرة، على متن طائرة خاصة بمغني الراب ليل واين، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا عالميًا كبيرًا.

وفي التفاصيل وبحسب صحيفة “ميامي هيرالد” فقد تلقى العملاء الفيدراليون معلومات سرية ونفذوا مذكرة تفتيش على متن الطائرة في مطار ميامي.

وقالت الصحيفة: “عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات دخلوا إلى الطائرة في مطار أوبا لوكا بعد الحصول على أمر تفتيش اتحادي.. ضباطاً من مقاطعة ميامي تلقوا معلومات تفيد بأن أشياء يمنع تداولها مثل: الماريغوانا والأسلحة النارية، قد تم نقلها على متن الطائرة، فيما خاطبوا السلطات الفيدرالية حتى يتمكنوا من الحصول على أمر اعتقال للمغني ولمن كانوا معه”.

وأضافت الصحيفة: “ليس من الواضح ما إذا تم القبض على وين أو أي عضو من أعضاء الوفد المرافق”.