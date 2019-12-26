تراند اليوم : مش أخوها .. الخليج 365 تكشف تفاصيل العلاقة بين منة فضالى والشاب الذى ترقد فى احضانه

نشرت الممثلة المصرية منة فضالي على صفحتها الخاصة عدة صور جمعتها بشخص يدعى مودي جونز، معلقة عليها ” منذ وقت طويل أخي الجميل حقا أنا سعيد جدا لرؤيتك احبك يا روحي”، ليعتقد البعض أن هذا الشخص شقيقها ومقيم في أميركا

وبعد البحث تم الكشف أن مودي جونز هو مخرج اعلانات وتعرفه منة منذ فترة ولم تلتقى به، ولذلك كتبت هذا الكلام، الا أن الصور كانت حميمة بعض الشيء اذ ظهرت في احضانه مما جعل الكثيرين يعتقدون أنه شقيقها لاسيما وأنها علقت على الصور “أخي الجميل”

الجدير ذكره ان منة فضالي تصور حالياً دورها في مسلسل “رحيل زهرة جوارح الغربان” من نوعية أعمال الـ 45 حلقة مع المخرج حسني صالح في أسوان، اذ تجسد فيه شخصية صعيدية وهي ابنة عمرو عبد الجليل في الأحداث، ومتزوجة من محمود الشقنقيري وتطلب الطلاق منه مع مرور الحلقات