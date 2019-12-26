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كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” إنجي علي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من إحتفال الفنانة ” غادل عادل ” بعيد ميلادها ال 45 يوم أمس الأربعاء .
والذي شهد حضور عددا من نجوم الفن لمشاركتها وتهنئتها بعيد ميلادها جاء من بينهم الفنان أحمد رزق والفنان أحمد داوود والفنانة كندة علوش والسيناريست تامر حبيب .. كما تواجد أيضا أولادها عبد الله ومريم ومحموعة من الأصدقاء .
وكتبت إنجي علي في تعليقها على الصور قائلة : ” إنتى تعرفى أنا بحبك قد إيه ومهمة بالنسبة ليا ازاى بحبك اوى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر احتفال غادة عادل بعيد ميلادها ال 45 في حضور أولادها ونجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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