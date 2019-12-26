كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - نشرت الفنانة العالمية ” أديل ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من جلسة التصوير التي قامت بها مؤخرا احتفالا بالكريسماس وعيد الميلاد بعد اختفائها لأكثر من شهرين .
والتي فاجئت بها متابعيها حيث ظهرت أديل في الصور التي كانت بالأبيض والأسود وهي تقف بجانب بابا نويل وبدت رشيقة ونحيفة للغاية حتى أن البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به .
وكتبت أديل في تعليقها على الصور قائلة : ” لقد حاولنا تدمير عيد الميلاد لكن نمت قلوبنا .. شكرا لحضوركم حفلي وجعلنا نشعر بأننا أطفال .. عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور ل ” أديل ” وتغير جذري في شكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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