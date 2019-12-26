- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي “بلوفيس”، وهو يلقي الأموال على الفقراء في أحد الأحياء الفقيرة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.
وظهر بلوفيس في الفيديو هو يقف فوق السيارة ويلقي الأموال على الناس الذين التفوا حول مركبته وتسابقوا للحصول على الأموال الملقاة على الأرض.
وقال مغني الراب الأمريكي في تصريح صحفي إنه أقدم على هذا الأمر كنوع من رد الجميل للفقراء والمحتاجين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء في لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.