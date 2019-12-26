شاهد.. مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء في لوس أنجلوس

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي “بلوفيس”، وهو يلقي الأموال على الفقراء في أحد الأحياء الفقيرة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهر بلوفيس في الفيديو هو يقف فوق السيارة ويلقي الأموال على الناس الذين التفوا حول مركبته وتسابقوا للحصول على الأموال الملقاة على الأرض.

وقال مغني الراب الأمريكي في تصريح صحفي إنه أقدم على هذا الأمر كنوع من رد الجميل للفقراء والمحتاجين.