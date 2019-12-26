فجر السعيد تتعرض لإصابة في رأسها تفقدها التوازن وتعتذر عن الظهور التلفزيوني

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - كشفت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​ عن تعرضها لإصابة في الرأس عن طريق انزلاق مفاجئ لدى تسجيلها أولى حلقات برنامج “هنا الكويت”، أفقدتها توازنها؛ ما تسبب في ضعف في الإدراك وعدم التوازن.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”أول يوم عدت فيه لبرنامج هنا الكويت وفقرة على مسئوليتي طحت في الأستديو طيحه قويه على الراس وبعد يومين من الطيحة بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت أو لفيت يمين أو يسار.. ولازالت مستمره للأسف..لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود الأحد القادم”.

يشار إلى أن السعيد كانت مرّت خلال الفترة الماضية بوعكة صحية خطيرة، أدت لسفرها إلى الخراج لتلقي العلاج، لتعود مؤخراً إلى الكويت بعد شفائها.