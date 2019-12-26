ريهانا في صدارة إستفتاء Billboard ودريك في ذيل القائمة

متابعة بتجــــــــرد: أقام موقع Billboard استفتاءً بين المعنيين بالموسيقى والغناء، لاختيار الفنان الذين ينتظرون طرح ألبومه الغنائي في عام 2020.

وقد ضمت القائمة أسماء أبرز المغنيين في العالم وهم ​ريهانا​ وأديل وليدي غاغا وجاستين بيبر ودريك، وفئة تحت مسمى “آخرون”.

ونالت ريهانا أكبر نسبة تصويت، حيث ينتظر الجمهور ألبومها الغنائي أكثر من أي فنان آخر.

وتأتي ليدي غاغا في المركز الثاني من التصويت، ثم جاء بالمركز الثالث فئة “نجوم آخرون”، بمعنى أن الجمهور ينتظر مغنيين آخرين غير المدرجين في التصويت.

ثم جاءت النجمة أديل في المركز الرابع، ويشتاق الكثير من محبيها وعشاقها لإطلاق ألبومها الغنائي، بينما كان المركز الرابع من قائمة التصويت من نصيب جاستين بيبر، والمركز السادس لدريك.