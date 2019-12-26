أديل بأحدث ظهور لها.. رشيقة ونحيفة لن تعرفوها! – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة العالمية أديل متابعيها في أحدث ظهور لها بعد اختفائها لأكثر من شهرين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة البالغة من العمر 31 سنة ظهرت فيها إلى جانب بابا نويل، وبدت رشيقة ونحيفة حتى ان البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به.

وأرفقت أديل الصورة المنشرة بتعليق جاء فيه: “لقد حاولنا تدمير عيد الميلاد، لكن نمت قلوبنا! شكرًا لحضوركم حفلي وجعلنا نشعر بأننا أطفال”، وتابعت : “عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع”.

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ويبدو أن أديل كانت قد نظمت حفلة مناسبة عيد الميلاد حضرها عدد من اصدقائها واهلها.