فالفيردي يخطط لمفاجأة في السوبر الإسباني

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إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة
يخطط إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، لإجراء تغيير في مركز حراسة المرمى خلال بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في المملكة العربية السعودية بين 8 و12 يناير/كانون الثاني المقبل.
ويشارك في البطولة بنسختها الجديدة 4 فرق؛ هي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو وفالنسيا.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فالفيردي راضٍ بشدة عن المجهود الذي يبذله الحارس البرازيلي نيتو طوال الفترة الماضية، لذا يفكر في منحه فرصة حراسة عرين "البلوجرانا" في السوبر.
وأفادت الصحيفة بأن نيتو قد يبدأ أساسيا عند مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 9 يناير/كانون الثاني المقبل، في نصف نهائي البطولة، على حساب الألماني مارك أندريه تير شتيجن.
ويرغب فالفيردي في مكافأة حارسه البرازيلي على جهوده اليومية في التدريبات، وذلك رغم قلة مشاركاته مع الفريق الكتالوني، إذ لم يظهر سوى في مباراة وحيدة بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت هذه المشاركة خلال مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في ملعب "جوزيبي مياتزا" بالجولة الأخيرة لدور المجموعات، ونجح الحارس البرازيلي في الذود عن مرماه أمام طوفان هجمات "النيراتزوري".
يذكر أن نيتو انضم إلى النادي الكتالوني الصيف الماضي، قادما من فالنسيا مقابل 26 مليون يورو، مع إمكانية زيادة قيمة الصفقة إلى 35 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.
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