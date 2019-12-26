أمريكا تودع كاتبة أغنية مسلسل "فريندز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت آلي ويليس، كاتبة أغنية المسلسل التلفزيوني الشهير "فريندز"، عن 72 عاما.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وكيل أعمالها أنها توفيت الثلاثاء بسبب "أزمة قلبية".
وأدخلت ويليس التي كتبت "آي ويل بي ذير فور يو" وهي أغنية مسلسل "فريندز"، بالإضافة إلى أغنيات عدة لفرقة "إيرث، ويند أند فاير"، قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني في عام 2018.
ووفق موقع "ريكوردينج أكاديمي"، فازت الراحلة بجائزة "جرامي" في عام 1985 عن عملها في الموسيقى التصويرية لـ"بيفرلي هيلز كوب" ورشّحت لنيل الجائزة نفسها عن أغنية "ذي كولور بوربل" بعد عقدين.
ونشرت برودانس فنتون، شريكة الراحلة، الأربعاء، صورة لويليس على تطبيق "أنستقرام" وأرفقتها بعبارة "ارقدي بسلام 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1946 - 24 ديسمبر/كانون الأول 2019.
ووردت على حساب ويليس في "أنستقرام" صورة لمقال عن وفاتها مرفقة بتعليق: "نشعر بالصدمة وبحزن كبير لمشاركة هذا الخبر".
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