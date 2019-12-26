المشتركون يتنافسون على تقديم البوفيه الأفضل

تتنوع الاختبارات والتحديات حلقة بعد أخرى، وفي ثالث حلقات الموسم الرابع من البرنامج العالمي بصيغته العربية “Top Chef- مش أي شيف” على MBC1 و”MBC العراق”، حمل أول الاختبارات طابعاً مختلفاً تمثل في تحضير بوفيه لشابتين تحتفلان بعيد مولدهما. تمكن داغر داغر من لبنان، من الفوز بنتيجة الاختبار فحصل بموجب ذلك على امتيازين هما تسميته قائداً للفريق الأول، وإعطاءه الحق في تسمية قائد الفريق الثاني، إضافة إلى حصانة تحميه من المغادرة، لكنه لم يحتج إلى الحصانة بسبب فوزه في التحدي، الذي انضمت فيه إلى طاولة القرار الإعلامية التونسية والشيف الاستشارية ملاك العبيدي.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة بوصول المشتركين الـ 14 إلى مطبخ “توب شيف”، حيث رنّ جرس الإنذار إيذاناً بانطلاق الاختبار، حيث كشفت الشيف منى موصلي أن المطلوب هو تحضير وجبة فطور لعائلة سعودية مؤلفة من خمسة أشخاص، استضافها البرنامج وتحدث أفرادها عن عاداتهم الغذائية وما يفضلون تناوله صباحاً. وكان على كل مشترك تحضير وجبة فطور متنوعة خلال 30 دقيقة، وتقديم ترويج لها من خلال مقطع مصوّر تشاهده العائلة من غرفة الانتظار يحاول من خلاله إقناعها باختيار فطوره في دقيقتين فقط، علماً أن هذه العائلة تتذوق 3 وجبات من الفطور فقط. وقد بدأت مغامرة التحضير تبعها المقاطع المصورة، وقررت العائلة أن تتذوق وجبات كل من داغر داغر، محمد سي عبد القادر وسما جاد، واعتبرت أن الأفضل بين الوجبات الثلاثة هي تلك التي حضّرها داغر داغر فكان هو الفائز بالاختبار، وحصل على امتيازين يستخدمهما في التحدي إضافة إلى حصانة تحميه من المغادرة في نهاية الحلقة.

بعد ذلك، أعلنت الشيف منى عن التحدي الذي بدأ بسحب السكاكين ليتوزّع المشتركين وفقاً لذلك إلى فريقين، يقود الأول منهما داغر داغر، ويضم موسى العطيات، محمد عفيفي، عبد الرحمن عناني، سمر توماس، فيصل زهراوي، ومحمد سي عبد القادر، بينما يتألف الفريق الثاني من ذاكر البرجاوي قائداً، ومعه جمانة جعفر، سما جاد، ماجدة النبوي، شنتال تابت، عبد العزيز عناني وتالة بشمي.

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ودعت الشيف منى إلى المطبخ إيزابيلا (الفريق الأول) وليليا (الفريق الثاني)، وهما شابتين تبلغان من العمر 16 عاماً، والمطلوب من المشتركين تحضير بوفيه منوّع احنفالاً بعيد مولدهما، ولفتت الشابتان إلى أنهما ستقيمان حفلاً يدعوان فيه نحو 40 شخصاً من الأصدقاء، ثم تحدثتا عن مواصفات البوفيه المفضل لكل منهما، وأعطتا إرشاداتهما المتعلقة بالوجبات الغذائية المفضلة. وكان على المشتركين التخطيط لهذه الوجبات خلال 30 دقيقة من الوقت، ثم يحصل كل فريق على 200 دولار للتبضع لمدة نصف ساعة، قبل العودة إلى المطبخ لتحضير الأطباق، وتجهيز البوفيه في غضون 3 ساعات تسبق وصول الحكام وضيوف إيزابيلا وليليا إلى صالة الانتظار.

توزّع كل من الفريقين المهمات خلال مرحلة التخطيط، ثم قصدوا السوبر ماركت لشراء المكونات المطلوبة قبل أن يعودوا إلى المطبخ لتحضير الأطباق. وعند انتهاء الوقت، بدأ الزوار بالتوافد إلى صالة الانتظار تبعهم الحكام، وضيوف الشرف وهم الإعلامية التونسية والشيف الاستشارية ملاك العبيدي، ورائدة الأعمال والشيف السعودية بسمة الخريجي، والشيف اللبناني بيار أبي هيلا، أصغر شيف حلويات في العالم العربي والذي فاز في عدد من المسابقات المحلية والإقليمية في مجال الحلويات والشوكولا.

ومر الفريقان أمام الحكام تباعاً، لشرح مكونات أطباقهم، قبل انتقال اللجنة ومعها الشيف ملاك العبيدي إلى طاولة القرار. وكان الفريق الأول هو الأفضل، واعتبر داغر داغر هو صاحب أفضل طبق، علماً أن الشيف مارون أكد أن الأطباق الأفضل هي في الفريق الخاسر. وأثنت اللجنة على طبق محمد سي عبد القادر بينما أعطت ملاحظاتها وانتقاداتها لبقية الأطباق، ثم دخل الفريق الثاني وهو الأضعف في هذا التحدي، رغم أن اللجنة أشادت بأطباق عدة خصوصاً تلك التي حضرها كل من سما وتالة وماجدة، فيما كانت شنتال تابت هي صاحبة الطبق الأضعف، وانتهت بالتالي رحلتها وغادرت البرنامج.

الجدير بالذكر أن المنافسة تستمر في الحلقة المقبلة بين 13 مشتركاً هم عبد الرحمن العناني من السعودية، سمر توماس من العراق، سما جاد من السعودية، داغر داغر من لبنان، محمد سي عبد القادر من الجزائر، فيصل زهراوي من المغرب، ماجدة النبوي من المغرب، محمد عفيفي من مصر، عبد العزيز حميدان من السعودية، جمانة جعفر من الكويت، موسى العطيّات من الأردن، تالة بشمي من البحرين، وذاكر البجاوي من تونس.