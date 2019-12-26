نصرة الحربي: نويت أن أصير داعية وأقدم محاضرات في 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الإعلامية والممثلة السعودية المعتزلة نصرة الحربي الجمهور بقراراتها الجديدة التي تنوي اتخاذها في حياتها الخاصة عام 2020.

وقالت الحربي إنها لم تُظهر صورتها في الفيديو الجديد عبر سناب شات؛ لأنها ملتزمة بما أعلنته سابقا بأنها لن تطل بالصورة عبر مواقع التواصل بل ستكتفي ببث مقاطع بصوتها.

وأوضحت أن 2020 ستتخذ فيها قرارات انتقالية بشكل كبير، وقوية في الوقت نفسه، لافتة إلى أنها لن تتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاج اليها، وسوف تقوم بأي شيء فيه خير لها ولأهلها.

وأكدت الحربي أيضا:" نويت التقرب الى الله أكثر وأكثر في السنة الجديدة، وربما أصبح داعية وأقدم المحاضرات".

وأحدثت الحربي تفاعلا خاصة وأنها تحظى بمتابعة كبيرة بين الجمهور وتحديدا السعودي، وتفاوتت الردود بين من أيد قراراتها الجديدة وبين من طالبها بالعودة إلى الأضواء وإن كانت ترفض التمثيل فلا مانع من أن تظهر عبر وسائل الإعلام وتقدم البرامج للجمهور.

وكانت نصرة الحربي البالغة من العمر 31 عاما قد اعتزلت الأضواء وحذفت كل صورها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها لن تظهر أمام الكاميرات، كما أنها تعرضت قبل نحو عامين لحادث سير.

وأوضحت أنها تشعر بأنها سوف تموت في رمضان، وأنها تتعرض لضغوطات كثيرة، وأن ما يحصل معها ربما يكون سببه أن الله يريد أن يريحها ويرجعها إليه.

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يذكر أن نصرة ولدت لأم مغربية وكان ميلادها والنشأة في المغرب، تعد من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج، وكانت قد التحقت إلى العمل في مجموعة MBC وشاركت في مهرجان جدة التاريخية.

وشاركت الفنانة المعتزلة في أعمال جرذان الصحراء، سواق وشغالة، لقيت روحي، عندما يزهر الخريف.

وقبل فترة وجيزة أثارت نصرة الحربي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها عدة تغريدات متواصلة على "تويتر"، لوحت خلالها إلى مرورها بمشكلات عديدة، دون ذكر أسباب مباشرة.

تغريدات نصرة، جاءت تقريبا بشكل متتال خلال ساعة واحدة، أغلبها تلويح بالندم، وبعضها نصائح وعبر، بدأتها بقولها: "يوه لو نرجع مثل الأول..."، وأضافت:" "الحين أقدر أقول أكثر شيء ندمت عليه أني اشتهرت باسمي الحقيقي وأظهرت وجهي.. بس ما في مشكلة.. الحياة مستمرة وحب الناس لشخصي مو لشكلي خلاني أسامح نفسي".

وعادت وعلقت:" "تضيع فلوسي ولا يضيع عمري.. الأول يتعوض والثاني لو أجمع ملايين من الأول ما يتعوض". والأمر الذي زاد من حيرة متابعي نصرة، قولها: "لا تقبلي بأنانية من معك حتى لو كان زوج أو صديقة أو أخت"، ثم أردفت: "لا مانع لدي من أن أبدأ من الصفر علي أن أكمل في طريق لا راحة فيه".