أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها تعتبر عام 2019 من أسوأ الأعوام، موضحًا أنه شهد رحيل والدتها، قائلةً: "فقدت أمي خلال هذا العام وعشت أيام صعبة بعد رحيلها".وتحدثت داليا، عن الإنجازات الفنية التي حققتها خلال عام 2019 وقالت: "شاركت في بطولة مسلسلين مهمين هذا العام وهما قمر هادئ وحواديت الشانزليزيه والحمد لله حققت من خلالهما نجاح كبير".

وتلقت داليا مصطفى عدد من العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن.. قد يهمك ايضاً: "داليا مصطفى وأبو" ضيفا برنامج "عين" على قناة الحياة نشطاء يهاجمون الإعلان الدعائي لـ"حواديت الشانزليزيه" بسبب داليا مصطفى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى تؤكد أن 2019 كان أسوأ الأعوام في حياتها وشهد رحيل والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.