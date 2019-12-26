شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل جون ترافولتا و"ذا روك" وسيلين ديون بأعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد كبير من نجوم الفن بالعالم على مدار اليومين الماضيين بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، كلا منهم بطريقته الخاصة، منهم من اختار قضائه بصحبه عائلته وآخر قضاه مع أصدقائه، كما نشر نجوم أخرون صور بمفردهم لمعايدة متابعيهم.

ونشرت النجمة العالمية سيلين ديون، صورة لها وهى ترتدى ملابس بابا نويل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، قائلة:" أعيادا سعيدة للجميع! أتمنى لكم جميعًا السلام والوئام ولحظات لا تنسى مليئة بالحب والضحك".



سيلين ديون

كما نشرت الفنانة العالمية جينفير لوبيز وهى تقبل زوجها أليكس رودريجيز لاعب البيسيول الأمريكى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق:"عيد ميلاد مجيد للكل.. أحبك وأتمنى لك أسعد أجازة على الإطلاق".



جيينفر لوبيز

فى حين اختار النجم العالمى جون ترافولتا مشاركة فيديو لاحتفال عائلته بالكريسماس، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا بكلمات قليلة:"عيد ميلاد مجيد للجميع".

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وبطريقته المختلفة، عبر النجم العالمى "ذا روك" عن مدي سعادته بخلق اجواء الكريسماس لأطفاله، حيث نشر صورة لأبنته الكبرى عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :" الصباح يركض إلى شجرة عيد الميلاد.. توقف وانظر بصمت ورهبة.. أنا رجل أحب هذه اللحظات السحرية التى يمكننا خلقها لأطفالنا"، واستكمل كلامه ساخرا :" عندما تستيقظ أختها ليلاً ، سيبدأ الفوضى".



ذا روك

أما النجمة ريس ويذرسبون هنأت متابعيها بالكريسماس، مع عدد من سيدات عائلتها، بداية من والدتها وشقيقتها وأبنتها، معلقة علي الصورة :" عيد ميلاد سعيد من السيدات عئلة ويذرسبون".



ريس وابنائها



ريس

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار 25ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.