شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أول حفل غنائى لإليسا في العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن إحيائها حفلا غنائيا في الكويت، يوم الخميس 2 يناير المقبل، لتكون تلك الحفلة، أول أنشطة إليسا في العام الجديد، ونشرت الفنانة عبر حسابها على "انستجرام" إعلانا للحفل، وقالت "انتظرونى في أقوى حفلات الكويت تقام في أرض المعارض الدولية صالة 5 يوم الخميس 2 يناير 2020 وتفتح الأبواب من 4 مساء ويبدأ الحفل 8 مساء"، وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.



إليسا

وكانت إليسا انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.

Advertisements

وكانت الفنانة إليسا قد أحيت حفلاً غنائيًا كبيرًا، بمكتبة الإسكندرية، وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين، منتصف شهر ديسمبر الجارى.

إليسا نشرت فيديو لمقتطفات من الحفل، أثناء التحضير، ودخولها المسرح، وتفاعلها مع الجمهور، على أنغام أغنية "وحشتونى"، وعلقت على الفيديو قائلة "شرف لى أن أغنى فى مكتبة الإسكندرية"

وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

يذكر أن الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم قدّم العديد من الأغاني الناجحة لنجوم الغناء، منهم تامر حسني، ومحمد فؤاد، ورامي جمال، ومدحت صالح، وهشام عباس، وجنات، وسوما، وتامر عاشور، ومحمد عدوية، ومصطفي حجاج، ومحمد شاهين، وكارمن سليمان، وسامو زين، وفيروز أركان. وغيرهما.