اكتشاف قلادة ”التايتانيك” أثناء مصادرة مجوهرات زوجة البشير

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - كشفت تقارير إخبارية عن واقعة غريبة أثناء مصادرة مجوهرات زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ، إذ تم العثور على قلادة شبيه بالقلادة الشهيرة التي ظهرت في الفيلم العالمي ” تايتانيك ” .
وأكدت صحف سودانية أن هذة القلادة سببت جدل بين الفريق الفني أثناء فحص مصوغات ” وداد بابكر ” ، حول التعرف عليها وتصنيفها ، إذ أن الشعب السوداني لا يستخدم عادة ً الأحجار الكريمة، ويفضل الذهب .
وما يثير الريبة في أمر تلك القلادة ، أن “بابكر ” لم تظهر به مطلقاً أمام وسائل الإعلام .
الجدير بالذكر أن هذا العقد المسمى ” “Blue Suphaire” ظهر في فيلم تايتنيك وكان مرتبط بقصة حب كبيرة بين كيت وينيليست وليناردو ديكابريو في دورهما بالفيلم .
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