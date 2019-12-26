اكتشاف قلادة ”التايتانيك” أثناء مصادرة مجوهرات زوجة البشير

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - كشفت تقارير إخبارية عن واقعة غريبة أثناء مصادرة مجوهرات زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ، إذ تم العثور على قلادة شبيه بالقلادة الشهيرة التي ظهرت في الفيلم العالمي ” تايتانيك ” .

وأكدت صحف سودانية أن هذة القلادة سببت جدل بين الفريق الفني أثناء فحص مصوغات ” وداد بابكر ” ، حول التعرف عليها وتصنيفها ، إذ أن الشعب السوداني لا يستخدم عادة ً الأحجار الكريمة، ويفضل الذهب .

وما يثير الريبة في أمر تلك القلادة ، أن “بابكر ” لم تظهر به مطلقاً أمام وسائل الإعلام .

الجدير بالذكر أن هذا العقد المسمى ” “Blue Suphaire” ظهر في فيلم تايتنيك وكان مرتبط بقصة حب كبيرة بين كيت وينيليست وليناردو ديكابريو في دورهما بالفيلم .