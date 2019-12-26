كليب جديد لـ إيد شيران يحقق الملايين – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: حقق كليب أغنية Put It All On Me للفنان البريطاني إيد شيران نسبة مشاهدة وصلت إلى ما يقارب السبعة ملايين مشاهدة بعد مرور ثلاثة أيام فقط على طرحه.
وتعاون إيد في هذه الاغنية مع الفنانة إيلا ماي اما فكرة الفيديو كليب هي التي حققت انتشارا واسعا للعمل وذلك لانه يتضمن مشاهد حب لثنائيات من جميع أنحاء العالم من جنسيات مختلفة وأيضا مشاهد بين إيد شيران وزوجته شيري سيبورن التي لفتت الانتباه بقوة للعمل.
من جهة أخرى، كشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم “جيمس بوند” أن ايد شيران مرشح بقوة لتادية الأغنية الدعائية للفيلم.
لمشاهدة كليب Put It All On Me:
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