الكشف عن كلمات أغنية ماجدة الرومي الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الكاتب مدحت العدل أنّه يحضّر حالياً أغنية عاطفية جديدة للفنانة ماجدة الرومي، وقال: “ستكون مفاجأة لأنها لا تشبه ماجدة الرومي، وأنا مُصرّ أني لما اشتغل مع حد لازم بصمتي تظهر”.

وكشف عن بعض كلمات الأغنية الجديدة المنتظرة في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “القاهرة الآن“، قائلاً: “المطلع بتاع الأغنية بيقول سامحيني… وتنزل دمعتين تمثيل… وتفضل تبكي طول الليل… فقلك ولو كنت أنا الخاينة ده تبقى الليلة مش باينة… ده طبع الراجل الشرقي كداب وغروره يوهمله أنه نبي وصديق”.

تجدر الإشارة إلى أن ماجدة الرومي طرحت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أغنية جديدة تحمل اسم “الأرض ستبقى عربية” خاصة باحتفال “تحدي القراءة” في دبي. الأغنية التي تشيد باللغة العربية، هي من كلمات وألحان مدحت العدل ومن توزيع ميشال فاضل.