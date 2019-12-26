بوراك أوزجفيت لا يتناول سوى طعام زوجته حتّى خلال تصوير مسلسله الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: ينصرف النجم التركي بوراك أوزجفيت في الفترة الحالية إلى تصوير مشاهده في مسلسل “المؤسس عثمان”، حيث تصل ساعات التصوير إلى 15 ساعة يومياً.

وفي هذا الإطار، ذكرت بعض الصحف التركية أنّه يرفض تناول أي طعام لا تعدّه له زوجته فهرية أفجين، والتي تحرص بدورها على إرسال الطعام الذي تعده له بنفسها إلى موقع التصوير مع مساعده.

مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يعرض كلّ أربعاء في تركيا، يتصدر “الرايتنغ” ويتصدر الترند التركي. كما يحظى بوراك بإعجاب المشاهدين لإجادته أداء الدور وخضوعه لتمرينات مكثفة في كل ما يتعلق بأن يكون أداؤه كاملاً على الشاشة، وخصوصاً أنه تتم مقارنته بأنجين ألتان دوزيتان الذي قدّم شخصية أرطغرل.

من جانب آخر، كانت فهرية أفجين قد نفت خبر خلافها مع زوجها ​بوراك أوزجيفيت​، مشيرة إلى أنه الداعم الأول والأساسي لها في حياتها المهنية والخاصة، مضيفة أنه يقدم لها المساعدة في تربية ابنهما كاران. وتابعت فهرية أن بوراك دائما ما يعطيها النصائح بأن لا تغيب لفترة طويلة عن جمهورها، مشيرة إلى أنها تشعر أحياناً بأنه مدير أعمالها.

الجدير ذكره أن فهرية خاضت دور البطولة في مسلسل “طائر النمنم” الى جانب زوجها بوراك أوزجيفيت، وشكل لها هذا العمل نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.