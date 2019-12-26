هيا الشعيبي: سجنت ظلماً ومرضت بداء السكري

نقلنا لكم – بتجــــــرد: هيا الشعيبي نجمة الكوميديا في الكويت وصاحبة البسمة الجميلة التي ينتظرها جمهورها بكافة اعمالها التلفزيونية والمسرحية. اخيراً اثارت الشعيبي الرأي العام بعدد من الفيديوهات التي نشرتها على موقع “سناب شات” حيث اتهمت بالعنصرية تجاه العمال الهنود الذين يعملون في الكويت. مجلة “لها” اجرت حواراً معها يحمل كل التفاصيل، ننقله لكم عبر صفحات موقعنا.

-اتهمت أخيراً أنك انسانة عنصرية عندما صورت مجموعة من العمال الهنود في الكويت. ما حكاية هذا الفيديو؟

كنت متواجدة في أحد “المولات” الكبيرة في الكويت وهناك يتجمع عدد كبير من العمال الهنود في يوم الاجازة. وعندما حاولت الدخول الى احد المحلات وجدت ان عددهم كبير جداً فحملت هاتفي وصورتهم بطريقة كوميدية وعفوية دون اي أذية أو عنصرية.

-احد الاطباء في الكويت هاجمك بعد نشرك لهذا الفيديو وطلب محاكمتك؟

هذا الدكتور يسعى الى الشهرة من خلال التطاول على النجوم فهو طبيب اسنان واسأله ما علاقتك بأهل الفن. أنصحه الاهتمام بعمله اكثر ولن أرد عليه.

-هل مواقع التواصل الاجتماعي أعطت لكل شخص منبراً يستطيع أن يعطي رأيه دون أي رقيب أم حسيب؟

نعم للأسف هناك سلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي. انا اتعامل مع “السوشيل ميديا” بأسلوب خفيف حيث أعرض يومياتي واعمالي. اما الاشياء التافهة فأبعد عنها.

-شاركت في اكثر من عمل درامي هذا العام كيف تقيّمين اعمالك؟

اعتبر ان مسلسل “ما ادراك ما أمي” كان تجربة مهمة و”حدود الشر” ايضاً اعجب الناس والحمد لله على كل شيء. وكانت شخصيتي في العملين مختلفة عن الاخرى.

-لديك مسرحية بعنوان “عودة ريا وسكينة” لماذا اقدمت على تقديم قصة معروفة منذ سنوات طويلة ونفذت في اكثر من عمل سينمائي ودرامي؟

كنت والصديقة النجمة الهام الفضالة في كواليس احد الاعمال وكنا نقول “ياختي عليها ياختي عليها” هذه الجملة الشهيرة في قصة “ريا وسكينة” وبين المزح والجد نفذنا المسرحية “عودة ريا وسكينة” والحمد لله الاصداء قوية جداً.

-كيف تنظرين الى الانفتاح الذي يحصل في المملكة العربية السعودية ونشاط هيئة الترفيه؟

اعتبره أمراً ممتاز ا جداً وانا سعيدة به والناس متحمسة لكل العروض الفنية التي تعرض في ارجاء المملكة العربية السعودية.

-ما هي المشاكل الذي يعاني منها المسرح الكويتي؟

هناك احتكار من قبل عدد من الاشخاص للمسارح في الكويت وهذا ما يجعلنا نتعب حتى نجد خشبة مسرح لعرض اعمالنا ويوجد قوانين صعبة في هذا المجال. وتحدثنا كثيراً في هذا الموضوع لكن لا حياة لمن تنادي.

-هل الدراما الخليجية تراجعت؟

نعم لان هناك دخلاء على الانتاج فأصبحنا نرى كل من “هب ودب” ينتج عملاً درامياً وهذا الامر أثر سلباً على الاعمال الدرامية الخليجية. كما أن الرقابة تلعب دوراً في هذا المجال. وانا سعيدة بهذه الرقابة لانها بدأت تضع ضوابط للمسلسلات الكويتية كي لا نرى اعمالاً سخيفة كما شاهدنا في السنوات السابقة.

-انت ممثلة كوميدية وشاركت في عدد من البرامج الانتقادية. لماذا غبت عن هذه النوعية؟

لم أغب عن هذه البرامج فأنا قدمت واحداً قبل شهر رمضان عرض على التلفزيون الكويتي لكنه لم ينل انتشاراً كبيراً في العالم العربي.

-قلدت العديد من الفنانات، هل سببت لك مشاكل؟

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لا أبداً، بل هي برامج كوميدية هدفها الضحك والتسلية.

-لكن هذه البرامج جعلت المطربة احلام تزعل منك؟

بالعكس، والمطربة أحلام من أرقى المطربات.

-لماذا رفضت عرضاً للمشاركة في السينما المصرية؟

عرض عليّ منتج منذ سنوات العمل مع النجم محمد هنيدي ووافقت بشكل مبدئي وطلبت منه ارسال السيناريو لكني فرضت بعض الشروط كوضع اسمي بجانب اسماء نجوم الصف الاول وعدم حذف اي مشهد لي بعد التصوير وان يكون دوري مساوياً لأدوار الابطال وكل هذا تم رفضه. لذلك لم اتردد في الاعتذار لانني لن أرخص نفسي كما أنني اتمتع بجماهيرية في مصر.

-كيف تقيمين تجربة تقديمك برنامج “فانوس هيونة” الذي عرض في رمضان على شاشة “OTV”؟

هذا البرنامج منحني الحماس لخوض تجارب اخرى تضاف الى رصيدي في مجال التقديم. وفي “فانوس هيونة” خلقنا اجواء جديدة فكانت المسابقات واللقاءات والاحاديث مثمرة. وهناك مشاريع اخرى قيد الدراسة اتطلع لأن ترى النور قريباً وسأكشف عنها في الوقت المناسب.

-ما هو جديدك على صعيد الدراما؟

انتظر عرض مسلسل “سواها البخت” الذي صورته في شهر شباط / فبراير الماضي وتوقيت العرض يرجع لشركة الانتاج وهو في تأليف محمد الكندري وانتاج مؤسسة الفهد للانتاج الفني واخراج حسين أيل. وهو يضم مجموعة من النجوم ومنهم احمد العونان وفهد البناني ومحمد الصيرفي وشهاب حاجته وفخرية خميس وشيلاء سبت ويتناول العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسس الكويتية في قالب كوميدي خفيف.

-ما هو دورك في هذا العمل؟

أجسد دور امرأة تعمل موظفة بإحدى الجهات الحكومية تتقاعد ثم تتجه للعمل الخاص من خلال عمل مشاريع. وفي كل حلقة مشروع جديد هذه المرأة وما ينتج عن تجربتها.

-ما هي اسباب خسارة وزنك؟

خضعت لعملية تكميم الى جانب جراحة Tummy Tuck ليتم ازالة 3 كيلو ونص من الدهون.

-ماذا تقولين عن تجربة سجنك لمدة اسبوع؟

سجنت بسبب كسري لإشارة المرور في الكويت لكن اعتقد انني سجنت ظلماً وعانيت خلال هذا الاسبوع بشدة كما تأثرت واستمتعت بحكايات السجينات وللأسف فقد اصبت بداء السكري من صدمة الحكم بسجني.

-هل هناك مواقف لا تنسيها في السجن؟

لا انسى انني ساعدت امرأة في ولادة وهي من الجنسية الهندية وأتمنى أن يسمح لي بكتابة حكايات بعض السجينات على أن يكون العمل كوميديا في الموقف ومليئاً بالدراما. وقد تواصلت مع بعض السجينات بعد خروجي من السجن.

-ماذا تقولين عن مصالحتك مع طارق العلي؟

طارق العلي صديق عزيز وأنا أحبه جداً وسعدت بمبادرته عندما دخل علي في أحد البرامج التلفزيونية بهدف ازالة كل خلاف وهو إنسان راقٍ.