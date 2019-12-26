متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة بلقيس فتحي، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو جديداً لها أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعيها.
وظهرت فيه وهي ترقص في الشارع بطريقة عفوية ضاحكة. وأرفقت بلقيس الفيديو بتعليق جاء فيه: “مزاج 2020”.
وأثار الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين الذين أثنوا على عفوية الفنانة وطرافتها وروحها المرحة. وحقق ما يقارب المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.
على صعيد آخر تصوّر بلقيس خلال الأيام المقبلة أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، على أن يبصر العمل النور مطلع عام 2020 القادم.
تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تستقبل عام 2020 برقصة عفوية في الشارع.. شاهدوا طرافتها – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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