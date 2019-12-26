الجمهور التركي في حالة ذعر.. هل انتحرت نجمة مسلسل “نور ومهند”؟

متابعة بتجــــــــرد: أصيب جمهور سونغول أودان، نجمة مسلسل “نور ومهند” بحالة من الذعر بعد أن أكد أحد الصحافيين الأتراك أنها حاولت الإنتحار.

سونغول وفور انتشار الخبر كالنار بالهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت عن صمتها ونفت الموضوع جملةً وتفصيلاً مؤكدةً مرورها بأزمة نفسية صعبة جداً، لكنها لن تقد على فعل الإنتحار إطلاقاً.

وكانت سونغول قد صرّحت أن طليقها كانبرك أوجوسو كان يضربها ويعاملها معاملة سيئة، مشيرة إلى أنّها كانت تمثّل على المحيطين بها بأنها كانت سعيدة آنذاك، الا أن الواقع كان عكس ذلك. وأضافت أودان أن طليقها كان يهددها للحصول على المال، واصفة إياه بالمريض والمهووس.

الجدير ذكره ان سونغول أودان اعتبرت مؤخراً أن الزواج هو مؤسسة فاشلة، وقد وصلت الى هذه القناعة بعد تجربة فاشلة مرت بها، مضيفة أن الزواج هو مقبرة الحب.