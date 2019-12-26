كارمن سليمان تحصد نجاح “بصاتك” وتحقق مليون مشاهدة في أيام

متابعة بتجـــــــــرد: تعيش النجمة المصرية كارمن سليمان، حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيتها الجديدة “بصاتك” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. وحقق كليب الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط على عرضه عبر قناة كارمن سليمان على موقع “يوتيوب”. الأغنية تعتبر بمثابة تجربة غنائية جديدة لكارمن التي ظهرت من خلالها بشكل موسيقي غير متوقع، إبان تعاقدها مع إحدى أكبر الشركات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “بصاتك” من ألحان الفنان المصري مصطفى جاد زوج كارمن، كلمات سامي علي، وتوزيع ماز، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج المغربي أمير رواني. Advertisements لمشاهدة فيديو كليب “بصاتك”:

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