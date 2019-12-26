نادين نجيم تفيض جمالاً وأنوثة في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجــــــــرد: مع نهاية عام 2019، عقدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جلسة تصوير جديدة، شاركت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور خاصة منها.
وتظهر نادين في الصور بإطلالة كلاسيكية راقية جداً بفستان لافت مكشوف عند منطقة الظهر، فتفيض جمالاً وأنوثة في لقطات رائعة نالت استحسان متابعيها.
صور نادين حصدت مئات آلاف “الإعجابات” (Likes)، عبر حسابها الشخص على موقع “إنستجرام”، فتصدّرت صفحات الأكثر رواجاً عبر مكتبة الصور والفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم.
من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.
وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.
مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.
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