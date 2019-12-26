عبد الفتاح الجريني يطرح “لفة” ويثير ضجّة بين متابعيه – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام عبر مواقع التواصل الإجتماعي، طرح النجم المغربي عبد الفتاح الجريني أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “لفة”، في أوّل تعاون له مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية شبابية راقصة باللهجة المصرية، وهي من كلمات شندي وكانكا، ألحان المدفعجية وتوزيع ديزل برودكشن. أمّا الكليب فهو لا يقلّ تميزاً عن الأغنية، حيث يعتبر أوّل عمل غنائي مصوّر “عامودي – Vertical” يتم تقديمه في الوطن العربي.

فكرة العمل جريئة إلى حد بعيد، وهو ما لا يعتبر جديداً على عبد الفتاح الجريني، الذي يسعى دائماً في أعماله الغنائية إلى تقديم كل ما هو متطور ومختلف فيغرد في كل مرّة في سرب خاص لا يشبه إلا شخصيته الفنية الاستنثائية.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أنه وفور إطلاقه، أثار الكليب ضجّة عارمة بين متابعي “الجريني” فحقق رواجاً واسعاً عبر المتاجر الإلكترونية الكبرى واقتحم قائمة الأكثر رواجاً عبر موقع “يوتيوب” في مصر، المغرب، تونس وعدد كبير من البلدان العربية.

لمشاهدة فيديو كليب أغنية “لفة”: