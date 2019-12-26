أحلام تكشف كواليس حفل ختام “ذا فويس” وتوجه رسالة إلى هؤلاء

متابعة بتجــــــــرد: مع إنتهاء الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” الذي تابعه الملايين في الوطن العربي، وجهت النجمة الإماراتية أحلام رسالة مؤثرة إلى زملائها الحكام النجوم، القائمين على البرنامج فريق عملها والجمهور.

وشاركت أحلام متابيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من كواليس الحلقة الختامية من البرنامج، أرفقتها برسالتها فكتبت: “كان موسم رائع من مواسم ذا فويس، راح اشتاق للمدربي سميرة سعيد، راغب علامة، حماقي”.

وتابعت: “شكرا للجميع، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا الشيخ وليد الابراهيم، سمر عقروق شكراً زياد كبه شكرا mbc وكل فريق ذا فويس شكراً اليكس شربل وكل المصورين والكاميرا مان والصوت والاضاءه والديكور والفرقه الموسيقيه الرائعه بقياده جان ماري رياشي شكراً لكل الاصوات الرائعه التي امتعتنا في هذا الموسم”.

وأكلمت أحلام رسالتها: “الرائع شكراً لكل من ساهم معي لصقل الاصوات عصام كمال دكتور جيهان شكراً محمد فيفيد شكراً محمد حداد شكراً رينا شكراً طوني صوايا شكراً مديره مكتبي واختي مها الحاج شكراً مايا التل واخيراً وليس اخراً شكراً للمصمم العالمي الراقي في كل شي تعامل والتزام وابداع زهير مراد وكل طاقم عمله الرائع شكراً للجميع وشكراً فريق احلام”.

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وكانت أحلام قد طرحت خلال الحلقة أغنية جديدة بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال، وتحصد خلال الفترة الراهنة نجاحها حيث تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام أطلقت منذ فترة أغنية أخرى بعنوان “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وحققت أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في أقل من شهر.