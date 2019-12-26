نجوم الكوميديا في تكريم حسن حسني بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرمت نقابة المهن التمثيلية المصرية، مساء الأربعاء، الفنان الكبير حسن حسني بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح، على رأسهم محمد هنيدي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصري.





وأقيم حفل التكريم بمسرح نقابة المهن التمثيلية على هامش الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي يقدم عددا من العروض.





وحضر التكريم عدد كبير من نجوم الكوميديا، أبرزهم صلاح عبدالله ومحمد سعد وسليمان عيد ونجم مسرح مصر محمد أسامة أوس أوس وإيهاب فهمي ومحسن منصور وسوزان نجم الدين وسلمى غريب وسامح بسيوني، والمخرجون أحمد شفيق ووائل عبدالله وأشرف فايق وغيرهم.





قال الفنان محمد هنيدي إن "حسن حسني سيظل هرم المسرح المصري طول العمر"، مضيفا أنه تربى على فنه وتعلم على يده التمثيل، ووصفه بأنه "تاريخ من العطاء الفني".





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وشهد الحفل تقديم أغنية أعدت خصيصا للكوميديان حسن حسني، وعرض فيلم قصير يروي مشواره الفني.





مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ويديره المخرج سامح بسيوني، وتشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.



















