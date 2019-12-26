داليدا خليل تطلق رسالة إنسانية سامية في زمن الميلاد

حلّت الممثلة اللبنانية النجمة داليدا خليل ضيفة الإعلامية رابعة الزيات عبر شاشة الجديد في حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فتحدثت عن خصوصية هذا العيد والمعاني السامية التي يحملها من صلاة وخشوع وأعمال خيرية.

اعتبرت داليدا أنّ الميلاد هذا العام جاء مختلفًا عند اللبنانيين، فالأزمة الاقتصادية وحّدت الشمل، وتكاتف الجميع لمواجهتها، حيث حمل العيد معناه الحقيقي عندما اجتمع الشعب اللبناني تحت شعار العطاء، ووقف الإنسان إلى جانب أخيه عبر مساندته معنويا وماديّا في هذه الظروف الصعبة.

أكّدت داليدا أنّ العيد هذا العام قد أتى خاليا من القشور والتفاصيل، مليئًا بالمحبة والعطاء والقيم، فالمشاركة والتواضع والتجرّد من الكماليات جعلت للعيد نكهة مختلفة وجميلة تشبه في مضمونها رسالة السيد المسيح.

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وجّهت خليل رسالة إلى متابعيها حثّتهم خلالها على ضرورة العطاء والوقوف إلى جانب الناس المحتاجة ولو حتى بتفاصيل ماديّة بسيطة او بابتسامة معنوية، معتبرة أن الزينة والهدايا والسهرات لا تجسّد معاني عيد الميلاد المجيد بقدر ما تجسّدها مفاهيم كالعطاء والمحبة والتعاضد.

خلال الحلقة استشهدت داليدا بقول مأثور للأم تيريزا وهو “لو ليس هناك سلام، فذلك لأنا نسينا أننا أخوة بعضنا لبعض”. فاعتبرت أنّ على اللبنايين أن يتذكروا انسانيتهم دائما ويعرفوا أنّ العطاء هو الأهم.

من جهة أخرى، كانت داليدا قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان “سرّ” تتطل فيه إلى جانب القدير بسام كوسا والممثلين باسم مغنية، فادي ابراهيم، وسام حنا، دانا مرديني، رواد عليو وغيرهم وهو من إخراج مروان بركات، ومن تأليف مؤيد النابلسي وسوف يبدأ عرضه عبر إحدى الشاشات العربية خلال الفترة المقبلة.