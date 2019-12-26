باسل خياط ودينا الشربيني في رمضان 2020؟

تداول البعض أخباراً تفيد عن امكانية لعب الممثل باسل خياط بطولة مسلسل “لعبة النسيان” الى جانب الممثلة دينا الشربيني، إلا ان نجم “تانغو” نفى هذه الأخبار. وأكد ان معرفة شخصية تجمعه بـ “الشربيني” ويتشرف بالعمل معها، ولكن الموضوع اتى متأخراً حيث أنه كان قد ارتبط بعمل آخر. وتابع أنه وبسبب ضغط الوقت لن يستطيع ان يلعب بطولة مسلسل “لعبة النسيان” خاصة ان ارتباطه بالاعمال الحالية تتطلب منه أن يكون شبه متفرغ لها.

وكشف “خياط” في مقابلة مع “تراندينغ” الى أنه وقّع حصرياً مع شركة I see media production للمنتج اياد الخزوز ليلعب بطولة مسلسل بعنوان “النحّات” في رمضان 2020 مع المخرج مجدي العمايري والمفاجأة ان باسل سيلعب اكثر من شخصية في العمل.

وبعد الانتهاء من “النحّات” سيدخل باسل خياط موقع تصوير مسلسل جديد بعنوان “غابت سيلينا” مؤلف من 10 حلقات، بالاضافة الى عمل ثالث سيكشف عن تفاصيله لاحقاً.