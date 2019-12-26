هنادي مهنا تثير جدلا حول خطوبتها.. حقيقة أم بحث عن الشهرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثيرت بلبلة خلال الساعات الماضية حول خطوبة الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا ابنة الموسيقار المعروف هاني مهنا، وذلك بعد تداول أحد المواقع الفنية المعروفة حديثا على لسان والدها يؤكد خطوبتها للفنان المصري الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان المصري الراحل خالد صالح رسميا يوم الجمعة المقبل.

ومع تداول خبر الخطوبة أصبح اسم هنادي مهنا حديث الجمهور؛ فمنهم من بادر بتهنئتها ومنهم من سعى لاتهامها بتعمد إثارة الجدل تارة والبحث عن شهرة تارة أخرى، وذلك بعد خروج والدها بتصريح جديد ينفي فيه خطوبة ابنته هنادي مهنا على أحمد خالد صالح.

وبعد هذا التصريح قال العديد من المتابعين إن الموسيقار هاني مهنا له اسمه ومن غير الجيد أن يبادر بتصريح حول خطوبة ابنته هنادي مهنا ثم ينفيه، فيما لجأ بعض آخر إلى أن هنادي مهنا أرادت أن تروج لنفسها كي ترافق خطوبتها "ضجة" كتلك التي حدثت مع زيجة مي حلمي ومحمد رشاد أو هنا الزاهد وأحمد فهمي.

وللتحقق من أمر خطوبة هنادي مهنا أو الرد على الاتهامات التي لحقتها ووالدتها، تواصل "فوشيا" مع الموسيقار هاني مهنا، والذي قال إن تصريحه للبرنامج التلفزيوني الفني المعروف تم فهمه بشكل خاطئ؛ لأنه لم يؤكد الأمر، موضحا أن الفنان المصري أحمد خالد صالح طلب يد ابنته هنادي مهنا ولكن الأمر لا يزال عائليا ولم يعلن رسميا حتى الآن.

وأكد هاني أن ابنته هنادي وأحمد خالد صالح من الأصدقاء في الوسط الفني بحكم المهنة، موضحا أن مرحلة خوضهما تجربة خطوبة رسمية سيحسمانها بنفسهما أولا وبعدها سيعلن الأمر رسميا؛ لأن هذه الأمور لا يتم إخفاؤها.

ورفض الرد على أي اتهامات لاحقت ابنته هنادي مهنا وقال: "لن أنزل لمستوى التكهنات والاتهامات لأنني لا أقبل أن تكون حياة ابنتي الخاصة لن تكون محل حديث في وسائل الإعلام ومواقع التواصل".

وكانت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد جمعتهما صورة تذكارية من حفل توزيع جوائز كأس إنيرجي للدراما؛ إذ نالت هنادي جائزة أفضل ممثلة صاعدة فيما نال أحمد خالد صالح جائزة أفضل ممثل صاعد، وما يشير إلى وجود علاقة بينهما هو تعليق هنادي مهنا على صورتهما فقالت: "مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة أشكرك على كل ما فعلته من أجلي أتمنى أن ‏ننجح دائما معا".

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الطريف أن الصورة نشرتها هنادي مهنا على حسابها الموثق عبر موقع "إنستغرام"، يوم الـ 2 من أكتوبر الماضي إلا أن المتابعين عادوا ليعلقوا على هذه الصورة مجددا للحديث حول خطوبتها للفنان أحمد خالد صالح.

وكانت الفنانة المصرية هنادي مهنا كشفت عن تأجيلها خطوة دخول مجال الغناء، مشيرة إلى أنها تركز حاليا على مشوارها التمثيلي وتحقيق نجاح ملموس به، قبل أن تقدم على خطوة أخرى.

وقالت هنادي في لقاء مع "فوشيا" عن شائعات الخطوبة والزواج التي تخرج من حين لآخر عنها، قالت: "من قال هذا الكلام؟!، لا يوجد شيء من هذا إطلاقا"، ثم عادت وقالت ساخرة: "احتمال.. لا لا أنا بنكشك بس".

واختتمت هنادي حديثها: "أتمنى في العام الجديد دوام الصحة لأهلي وأن أحقق النجاح، وأن يحقق الجميع النجاح ويعيش الناس في خير وسلام وأمان".

وتشارك هنادي مهنا في فيلم "بنات ثانوي" بدور فتاة محجبة، ويجسد دور البطولة إلى جانبها كل من جميلة عوض ومي الغيطي ومايان السيد وهدى المفتي.