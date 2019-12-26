شكرا لقرائتكم زوج أنغام يكشف حالتها الصحية.. وموقف حفلاتها بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حالة قلق أصابت جمهور المطربة المصرية، أنغام، بعد تداول أنباء عن دخولها المستشفى، بسبب متاعب تعرضت لها في الكلى، الأمر الذي دفع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إلى توضيح الموقف، في ظل حديث الجميع عن مصير حفلاتها بالمملكة العربية السعودية.

وكشف إبراهيم من خلال حسابه على "فيسبوك" عن التطورات الصحية الخاصة بحالة زوجته، مؤكداً أنها بخير، ووصلت الرياض بالفعل من أجل إحياء حفلاتها.

وأشار إبراهيم إلى كون الأمر يتلخص في معاناة أنغام من حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتة من خلال عملية بسيطة، كي يتم تخفيف الألم، وفي أقرب توقف فني ستقوم بإجراء جراحة لتفتيت الحصوات، على أن تستريح بعدها لمدة أسبوع ثم تعاود النشاط الفني.

وأوضح الموزع الموسيقي أنه سينتهي من عمله ثم يلحق بها في السعودية، للتواجد إلى جوارها أثناء إحياء حفلاتها بالرياض.