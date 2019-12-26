شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كندة علوش وتامر حبيب وإنجى على يحتفلون بعيد ميلاد غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد غادة عادل، أمس الأربعاء، وحضر حفل عيد الميلاد كندة علوش وأحمد داوود والسناريست تامر حبيب والفنان أحمد رزق، وشاركت الإعلامية إنجى على، صور عبر حسابها على إنستجرام من الاحتفال بعيد الميلاد.

كما نشرت إنجى، فيديو لعدد من الصور، تجمعها بصديقتها غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت قائلة: "إنتى تعرفى أنا بحبك قد إيه ومهمة بالنسبة الى ازاى بحبك اوى".

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وعلى الجانب الآخر، صورت الفنانة غادة عادل، عددا من مشاهد فيلمها الجديد "الخطة العامية"، الاثنين الماضى الفيلم من اخراج معتز التونى، كما صورت مشاهدها فى وسط البلد وجمعت بينها وبين على ربيع ومحمد عبد الرحمن وآخرين، وفيلم "الخطة العامية" بطولة غادة عادل وعلى ربيع ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمد عبد الرحمن الفيلم من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التونى.

وظهرت الفنانة غادة عادل، كضيفه شرف، فى فيلم ولاد رزق 2، الصيف الماضى، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

يذكر أن الفنانة غادة عادل من مواليد 25 ديسمبر 1974، درست إدارة الأعمال في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس في ليبيا التي ولدت فيها، ثم عادت إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة، ثم عملت بعدها في مجال التمثيل من خلال فوازير (أبيض وأسود) ومسلسل (زيزينيا) الجزء الأول، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها (55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر)، كما قامت ببطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: (مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين).















