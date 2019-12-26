شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف الشتاء مع نجوم زمان.. مريم فخر الدين رأت الموت فى سيارة صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للشتاء حكايات وذكريات كثيرة فى أذهاننا جميعا، وكان للبرد مواقف وطرائف عديدة مع نجوم الزمن الجميل بعضها مضحك وبعضها يحتوى على الكثير من المفارقات، وخلال أشهر الشتاء اعتادت مجلة الكواكب فى الخمسينيات والستينيات أن تسأل نجوم الزمن الجميل عن أحوالهم وذكرياتهم وحكاياتهم مع برد الشتاء، وكانت تنشر هذه الموضوعات خلال أشهر الشتاء، حيث يتحدث نجوم الزمن الجميل عن ذكرياتهم وطرائفهم مع برد الشتاء، وفى أحد أعداد مجلة الكواكب القديمة والصادرة فى شتاء عام 1961 نشرت المجلة موضوعا تحدث فيه عدد من النجوم عن ذكرياتهم مع المطر، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين التى كادت تفقد حياتها فى أحد أيام الشتاء بسبب غزارة الأمطار.

وكشفت الفنانة الكبيرة للكواكب عن هذا الموقف، قائلة: "دعتنى صديقة ليست من الوسط الفنى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فى الفيوم، فاشترطت عليها أن نبدأ رحلتنا بعد منتصف الليل حتى انتهى من عملى فى الاستديو، وفى الموعد المحدد مرت على بسيارتها وانطلقنا فى الطريق للفيوم".

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وتابعت النجمة الكبيرة: "بينما نحن فى الطريق انهالت الأمطار غزيرة، وتعثرت السيارة وانحرفت إلى جانب الطريق حيث اختلطت الرمال بمياه الأمطار فتحولت إلى وحل وحاولت صديقتى أن تشق الطريق وسط الأوحال، ولكن فجأة دارت فى يدها عجلة القيادة بسرعة، ولم تشعر إلا وقد انقلبت السيارة على جانبها".

وأوضحت مريم فخر الدين كيف نجت من هذا الموقف المميت قائلة: "صرخنا وقد اقتربنا من الموت ولكن الله سلم، وجاهدنا حتى نخرج من السيارة لنقف تحت المطر الغزير، ولكن أصابنا الرعب بعد أن سمعنا عويل الذئاب".

وأضافت: "كانت صديقتى فى حالة يرثى لها، وانتظرنا أى سيارة لتنقذنا من هذا الموقف، وأشعلنا أعواد الثقاب حتى ترانا أى سيارة على الطريق، وبالفعل توقفت إحدى السيارات وركبنا فيها إلى الفيوم، وفى الصباح عدنا إلى سيارة صديقتى ومعنا ميكانيكى، وكان موقفا لن أنساه فى حياتى".