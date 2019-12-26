شكرا لقرائتكم خبر عن "ذكريات".. تفاصيل أول أغانى ألبوم إليسا الجديد بتوقيع رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.

وكانت الفنانة إليسا قد أحيت حفلاً غنائيًا كبيرًا، بمكتبة الإسكندرية، وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين، منتصف شهر ديسمبر الجارى.

إليسا نشرت فيديو لمقتطفات من الحفل، أثناء التحضير، ودخولها المسرح، وتفاعلها مع الجمهور، على أنغام أغنية "وحشتونى"، وعلقت على الفيديو قائلة "شرف لى أن أغنى فى مكتبة الإسكندرية"

وقدمت إليسا مجموعة من أفضل أغنياتها من بينها "وحشتوني، وأعيش بحرية، وسهرني ياليل، وعيشالك، ولولا الملامة، لوردة، ونسم علينا الهوا لفيروز، وأجمل إحساس" وغيرها من الأغانى.

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ومن المقرر أن تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير المقبل فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوسترعبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".

وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

يذكر أن الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم قدّم العديد من الأغاني الناجحة لنجوم الغناء، منهم تامر حسني، ومحمد فؤاد، ورامي جمال، ومدحت صالح، وهشام عباس، وجنات، وسوما، وتامر عاشور، ومحمد عدوية، ومصطفي حجاج، ومحمد شاهين، وكارمن سليمان، وسامو زين، وفيروز أركان. وغيرهما.