سرقة "ولد الغلابة" ومؤلف "زلزال" يتبرأ منه.. أبرز أزمات المسلسلات في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

لم يحظ عام 2019 بعدد كبير من المسلسلات، على عكس السنوات الماضية.

بعض هذه المسلسلات أحدثت حالة من الجدل بغض النظر عن نجاحها ومستواها الفني، لأمور مختلفة.

نستعرض أبرزها في السطور التالية..

ولد الغلابة

رغم النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ولد الغلابة، الدرجة التي تجعله أنجح أعمال أحمد السقا في الدراما، لكن المسلسل قوبل في حلقاته الأخيرة بهجوم شديد، بسبب اتهام صناع العمل بسرقة بعض المشاهد وملامح وأحداث المسلسل الأمريكي الشهير "Breaking bad"، وتشابه مشهد قتل السقا للفنانة مي عمر، ضمن الأحداث، بمشهد قتل كيت هارينجتون "جون سنو" لإميليا كلارك "دانريس".

زلزال

توقع الكثيرون أن يكون مسلسل زلزال مختلفا عن أعمال محمد رمضان السابقة، نظرا لتعاونه مع السيناريست عبدالرحيم كمال، الذي قدم مع فيلم الكنز بجزأيه، لكن جاء العمل متشابها لحد كبير مع أعمال رمضان السابقة.

ورغم تصدر المسلسل لتريند جوجل خلال شهر رمضان، فإن قوبل بهجوم كبير أيضا.

وأصدر الكاتب عبدالرحيم كمال بيانا تبرأ فيه من المسلسل، مؤكدا ان المخرج إبراهيم فخر غير كثيرا في العمل، الذي كتبه، وقدم شكوى لنقابة السينمائين، للتحقيق مع المخرج.

سوبر ميرو

الأزمة التي أثيرت بشأن مسلسل سوبر ميرو لم تكن بسبب أحداثه، ولكن بسبب تعدي منتجه أحمد السبكي، على موقع صدى البلد، ظنا منه بأنها القناة، متهما إياها بعرض المسلسل دون حصول على حقوق عرضه.

ولكن الفناة أرسلت شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، أوضحت فيه أن حصلت على حقوق عرض المسلسل من الموزع المعتمد "كوبيك كونيكت"، ولكن المنتج رفض تسليم الحلقات بسبب رفض قناة النهار عرض صدى البلد للمسلسل بشكل متزامن معها.

واستدعت النيابة طرفي الواقعة، أمس، وهم أحمد السبكي، والبودي جاردات، وعدد من صحفيي "صدى البلد"، للوقوف على ملابسات الواقعة، وهو الأمر الذي انتهى بالصلح.

الضاهر

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بعد تأجيلات عدة، بدأت قناة الحياة في عرض مسلسل الضاهر للفنان محمد فؤاد.

والمسلسل لديه تاريخ مع الأزمات، في 2015 بدأت الأزمة مع الرقابة بسبب تعرض المسلسل لحياة ضابط بالجيش، وطالبت بعرض المسلسل على الشئون المعنوية.

بعدها حدث مشكلة في العرض بسبب أن قناة TeN خفضت سعر شراء المسلسل، حسب مؤلفه تامر عبدالمنعم.

بعد ذلك حدثت مشكلة إنتاجية، ودخلت أطراف أخرى في إنتاجه مع تامر عبدالمنعم، ثم تحولت الخلافات لتصبح بين فؤاد وعبدالمنعم، ووصلت إلى ساحات المحاكم، وتدخل العديد لحل الأزمة.

وتقرر أخيرا عرض المسلسل في رمضان 2018، لكن فؤاد رفض العودة لتصوير باقي أحداث المسلسل.

وبعدها حدث صلح بين تامر وفؤاد، وتقرر عرض المسلسل في رمضان 2019، لكنه تأجل مرة أخرى، حتى عرضت قناة الحياة المسلسل في شهر ديسمبر الجاري.

مملكة الغجر

وجه الروائي محمد الجيزاوي اتهامًا للقائمين على مسلسل مملكة الغجر، بسرقة النص الأدبي الخاص به بشكل حرفي، وتحويله إلى تتر بمسلسل "مملكة الغجر".

وكتب عبر حسابه الشخصى "فيس بوك"، "قريب هرفع قضية على المخرج والمؤلف أتهمهم بسرقة نص أدبي بشكل حرفي وعملوه تتر لمسلسل "مملكة الغجر" .

من جانبه رد الإعلامي محمد الغيطي، مؤلف العمل وتتر المسلسل: "هذه الكلمات معظمها من كلاسيكات عن الغجر لهيردوت وقمت بترجمتها، لأنها جزء من التراث الإنساني، كما أن الحكيم "يقوم بدوره الفنان ثناء شافع"، يقوم بعمل دراسة مستفيضة عن الغجر ويسرد تاريخهم مستندا إلى مصادر أجنية وعربية.

حكايتي

نشرت الروائية نور عبدالمجيد، عبر حسابها على فيسبوك، صورة من تتر مسلسل حكايتي، للفنانة ياسمين صبري، بعد تغييره، تضمن كتابة اسمها على التتر.

التتر بعد تغييره يتضمن جملة: "فكرة المسلسل مستوحاه من (لاسكالا) للمؤلفة نور عبدالمجيد"، إذ لم تكن هذه الجملة موجودة، وكان مكتوبا تأليف محمد عبدالمعطي.

وشكرت عبدالمجيد، حسام شوقي، الذي تولى الإشراف العام على المسلسل، إذ كتبت: "أشكر الأستاذ حسام شوقي، سينرجي، لأنه ساند الحق وتحرى الحقيقة دون مجاملة لأحد أو محاباة، الحق دوما ينتصر".