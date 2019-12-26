تراند اليوم : بعد طلاقها.. «أصالة» تثير الجدل وتظهر في أحضان إعلامي كويتي



بعد الأنباء القوية التي ترددت عن طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، أثارت الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصرى حالة من الجدل، لظهورها مع إعلامي كويتي وهي نائمة على كتفه، تزامنًا مع وصولها الكويت لإحياء حفل رأس السنة الميلادية.

وظهرت أصالة في مقطع فيديو برفقة مقدم البرامج الكويتي حمد العلي المعروف باسم حمد قلم، وهي تقف إلى جانب المذيع واضعة رأسها على كتفه وملتصقة به، في مشهد عرضها لانتقادات لاذعة.

ولم تكتفي أصالة بذلك بل ظهرت أيضًا ممسكة بذارعه وتغني برفقته، فيما أشار الأخير إلى أنه يفضل الفيديوهات ولا يحب الصور فيما سألته عما إذا كان يبدي إعجابه بأكسسوار تزين به شعرها.

وعزز ما قامت به الفنانة أصالة الأخبار المنتشرة عن طلاقها على الرغم من عدم إعلانها رسميًا عن الخبر، فينا أشار زوجها طارق العريان في تصريحات صحفية مؤخرًا تعليقًا على انفصالة عن زوجته أصالة، أنه لا يحب التحدث في أموره الشخصية للإعلام.