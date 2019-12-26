تراند اليوم : بعد دفاعه عن الرقص قرب الحرمين الشريفين .. عادل إمام يظهر مع رجل الأعمال المثير للجدل

أثار الفنان عادل إمام موجة من الجدل بعد ظهوره مع رجل أعمال مصري شهير .

ونشر رجل الأعمال نجيب ساويرس صورة مع الفنان عادل إمام ، وعلق عليها قائلا: واحشنى و كل سنة و انت طيب و بخير و بتضحك على طول.

وأتت تغريدة ساويرس الموجهة لعادل إمام ، بعد دقائق من هجومه على سيدة انتقدت حفلات الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

حيث قالت: هو انا عندي رأي صادم في موضوع السعودية في الترفيه و الاستثمار و ....... طبعا محتاجة تتقدم بس في نفس الوقت تحافظ على هويتها .. اصل يعني دي مش أي بلد دي فيها الحرمين الشريفين و المسجد النبوي ! الموضوع فعلا حساس و محتاج شخصيات مثقفة و فاهمة مش يللا بينا نرقص في عشوائية.

ليرد "ساويرس" عليها قائلا: كلام فارغ ...دي بلد زي اي بلد من حقها تفرح و تغنى و تستمتع زي باقي الدنيا و لو المثقفيين زيك ده رأيهم يبقي علي الارض السلام .

