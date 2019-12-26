تراند اليوم : زوجة بطل فيلم "اللمبي" تثير إعجاب المصريين بعد ظهورها بالحجاب

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزوجة فنان مصري شهير في ظهور نادر لها .

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي صورة للفنان حسن حسني - بطل فيلم اللمبي - و زوجته أثناء وقائع تكريمه في نقابة المهن التمثيلية .

وجرى تكريم "حسني" بحضور نقيب الممثلين أشرف زكي عن مجمل أعماله الفنية التي قام ببطولتها على مدار عشرات السنوات لكنها ازدهرت في العشرين سنة الأخيرة .

ويعتبر هذا من الظهورات النادرة لزوجة حسن حسني أو أي من أفراد أسرته .

وشارك الفنان حسن حسني في بطولة فيلم "اللمبي" مطلع الألفية الثالثة الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها.

